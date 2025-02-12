Зеленский: Путин говорит как искусственный интеллект 80-х годов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин постоянно повторяет одни и те же нарративы, апеллируя к Минским или Стамбульским договоренностям, и сравнил его с устаревшей версией искусственного интеллекта. Такое мнение глава государства высказал в интервью британской газете The Guardian.

Отвечая на вопрос о переговорах между украинской и российской делегациями в Стамбуле в марте 2022 года, Зеленский заявил, что "Путину очень нравится эта история о Турции и эти все встречи".

"Обратите внимание и проанализируйте, сколько раз он говорил одно и то же: "Мы готовы говорить только на основе Минска, мы всегда были готовы к миру, мы готовы все согласовать, но есть Минск, Украина не хочет это делать". То же самое сейчас с турецкой программой. То есть он разговаривает как искусственный интеллект 80-х годов, то есть устаревшей версии", — заявил президент.

Он добавил, что диктатор РФ повторяет ту же методичку и так было до полномасштабного вторжения в Украину.

Также Зеленский вспомнил переговоры с Путиным во Франции и рассказал, что тогда они договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех" и прекращении огня.

"Мы с ним договорились, я был очень рад, что мы договорились о двух пунктах. Там была сложная история об отводе войск. Я ему продемонстрировал, что мы можем только немного. И мы это сделали. И мы начали", – подчеркнул президент.

В то же время Путин, по словам Зеленского, не сдержал свое слово и не отдал пленных.

"Обмен "всех на всех" – это было очень просто продемонстрировать политическую волю. И тем более, что в Минском документе написано об обмене. В чем была сложность? То есть он не хотел. И поэтому никто ему не верил об ультиматумах в Турции. И я сказал, мы не пойдем ни на какие ультиматумы", – заявил глава государства.