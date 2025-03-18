Зеленський ще не спілкувався з Трампом після розмови того з Путіним

Президент висловив сподівання, що у нього відбудеться розмова з Трампом найближчим часом

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

Президент Володимир Зеленський поки що не спілкувався з американським колегою Дональдом Трампом після розмови того з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це глава держави заявив у розмові з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

Зеленський сказав, що поки не спілкувався з президентом США, але сподівається, що дзвінок відбудеться.

"Я розраховую, що у нас буде розмова з президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці", – заявив він.

Президент підкреслив, що він сподівається, що Трамп зрозуміє, "що саме хоче Путін".

"Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили", – підсумував Зеленський.