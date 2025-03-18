Зеленский еще не общался с Трампом после разговора с Путиным
Президент Владимир Зеленский пока не общался с американским коллегой Дональдом Трампом после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил в разговоре с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.
Зеленский сказал, что пока не общался с президентом США, но надеется, что звонок состоится.
"Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить каким-либо оружием по энергетике", – заявил он.
Президент подчеркнул, что он надеется, что Трамп поймет, "что хочет Путин".
"Путин хочет совершить несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы", – подытожил Зеленский.
- 18 марта 2025 года Трамп и Путин провели телефонную беседу, которая длилась более полутора часов. В частности, Россия согласилась не бить по украинской инфраструктуре 30 дней, Путин якобы сразу отдал соответствующий приказ военным.
- Позже Трамп заявил, что его разговор с Путиным был "очень хорошим и продуктивным".