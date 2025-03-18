Зеленский еще не общался с Трампом после разговора с Путиным

Президент выразил надежду, что у него состоится разговор с Трампом в ближайшее время

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

Президент Владимир Зеленский пока не общался с американским коллегой Дональдом Трампом после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил в разговоре с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

Зеленский сказал, что пока не общался с президентом США, но надеется, что звонок состоится.

"Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить каким-либо оружием по энергетике", – заявил он.

Президент подчеркнул, что он надеется, что Трамп поймет, "что хочет Путин".

"Путин хочет совершить несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы", – подытожил Зеленский.