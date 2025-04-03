Зеленський у Чернігівській області відвідав школу, в якій окупанти місяць тримали людей – фото
Президент Володимир Зеленський після візиту до Дніпра 3 квітня відвідав Чернігівську область та село Ягідне, яке росіяни окупували у 2022 році. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Приїхав підтримати людей у Ягідному та для збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації", – написав він.
Президент відвідав школу, в якій росіяни тримали майже місяць усіх жителів села. За словами Зеленського, це був "один із найбільш цинічних російських злочинів" – злочин проти людей і "всього людського й людяного".
Зараз у Ягідному триває реконструкція школи та інші відновлювальні роботи. Також працюють над меморіалізацією того, через що довелося пройти людям.
"Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить Росії те, що вона зробила", – зазначив президент.
Окупанти забрали чоловіків, жінок та дітей із будинків та, погрожуючи їм зброєю, відвели до підвалу місцевої школи. Там упродовж 28 днів з 3 березня до 31 березня 2022 року тримали 350 мешканці села. За цей час у підвалі померло 10 осіб, ще 17 вбили росіяни.
- 3 березня Зеленський прибув до Дніпра та відвідав поранених військових у госпіталі. Президент вручив їм нагороди.
- Того ж дня він відзначив роботу дніпровських медиків і зазначив, що завдяки їхнім зусиллям урятовано 96% поранених військових.