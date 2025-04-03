Зеленський у Чернігівській області відвідав школу, в якій окупанти місяць тримали людей – фото

Президент зазначив, що тут російська армія вчинила один із найбільш цинічних злочинів

Володимир Зеленський (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський після візиту до Дніпра 3 квітня відвідав Чернігівську область та село Ягідне, яке росіяни окупували у 2022 році. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Приїхав підтримати людей у Ягідному та для збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації", – написав він.

Президент відвідав школу, в якій росіяни тримали майже місяць усіх жителів села. За словами Зеленського, це був "один із найбільш цинічних російських злочинів" – злочин проти людей і "всього людського й людяного".

Зараз у Ягідному триває реконструкція школи та інші відновлювальні роботи. Також працюють над меморіалізацією того, через що довелося пройти людям.

"Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить Росії те, що вона зробила", – зазначив президент.

Довідка. Село Ягідне розташоване за 140 км на північ від Києва, неподалік державного кордону з Білоруссю. У березні 2022 року російська армія захопила село та контролювала його протягом місяця.

Окупанти забрали чоловіків, жінок та дітей із будинків та, погрожуючи їм зброєю, відвели до підвалу місцевої школи. Там упродовж 28 днів з 3 березня до 31 березня 2022 року тримали 350 мешканці села. За цей час у підвалі померло 10 осіб, ще 17 вбили росіяни.

Підвал школи (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Школа (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Школа (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Школа (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)