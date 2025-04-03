Зеленский в Черниговской области посетил школу, где оккупанты месяц держали людей – фото

Владимир Зеленский (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский после визита в Днепр 3 апреля посетил Черниговскую область и село Ягодное, которое россияне оккупировали в 2022 году. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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"Приехал поддержать людей в Ягодном и для сохранения памяти о том, что произошло здесь во время российской оккупации", – написал он.

Президент посетил школу, в которой россияне держали около месяца всех жителей села. По словам Зеленского, это было "одно из самых циничных российских преступлений" – преступление против людей и "всего человеческого и человечного".

Сейчас в Ягодном идет реконструкция школы и другие восстановительные работы. Также работают над мемориализацией того, что пришлось пройти людям.

"Никто из нас и никогда не забудет и не простит России то, что она сделала", – отметил президент.

Справка. Село Ягодное расположено в 140 км к северу от Киева, недалеко от государственной границы с Беларусью. В марте 2022 года российская армия захватила село и контролировала его в течение месяца.

Оккупанты забрали мужчин, женщин и детей из домов и, угрожая им оружием, отвели в подвал местной школы. Там в течение 28 дней с 3 марта по 31 марта 2022 года держали 350 жителей села. За это время в подвале скончались 10 человек, еще 17 убили россияне.

Подвал школы (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Школа (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Школа (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Школа (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)