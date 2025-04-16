Зеленський заявив, що "базові юридичні речі" щодо угоди зі США майже доопрацьовані
Базові юридичні речі щодо угоди між Україною та Сполученими Штатами про економічне співробітництво майже доопрацьовані. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, в урядової команди України, яка працює з американською стороною, є хороші результати. Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко доповідала президенту у середу, 16 квітня, про це.
"Базові юридичні речі майже доопрацьовані, і далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам: і Україні, і Америці", – наголосив Зеленський.
- Наприкінці лютого 2025 року Україна і США збиралися підписати рамкову угоду щодо спільного видобування корисних копалин в Україні. Угода зірвалася через сварку в Овальному кабінеті під час візиту президента Зеленського в США.
- 27 березня стало відомо, що США запропонували Україні проєкт нової, ширшої угоди.
- Президент США Трамп пригрозив Зеленському "великими проблемами", якщо угода не буде підписана.