Зеленский заявил, что "базовые юридические вещи" по соглашению с США почти доработаны

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Базовые юридические вещи по соглашению между Украиной и Соединенными Штатами об экономическом сотрудничестве почти доработаны. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, у правительственной команды Украины, работающей с американской стороной, есть хорошие результаты. Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко докладывала президенту в среду, 16 апреля, об этом.

"Базовые юридические вещи почти доработаны, и дальше, если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам: и Украине, и Америке", – подчеркнул Зеленский.