Зеленский заявил, что "базовые юридические вещи" по соглашению с США почти доработаны
Базовые юридические вещи по соглашению между Украиной и Соединенными Штатами об экономическом сотрудничестве почти доработаны. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, у правительственной команды Украины, работающей с американской стороной, есть хорошие результаты. Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко докладывала президенту в среду, 16 апреля, об этом.
"Базовые юридические вещи почти доработаны, и дальше, если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам: и Украине, и Америке", – подчеркнул Зеленский.
- В конце февраля 2025 года Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.
- 27 марта стало известно, что США предложили Украине проект нового, более широкого соглашения.
- Президент США Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если соглашение не будет подписано.