Зеленський звернувся до Путіна з Гааги: Є правила – не вбий, не будь твариною, не кради дітей
Президент Володимир Зеленський звернувся до диктатора Володимира Путіна з парламенту Нідерландів у Гаазі, перерахувавши деякі базові принципи міжнародного права.
"Тут в Гаазі я хочу сказати дуже чітко, для Путіна – є правило "не вбий". Є правило "не дій як тварина щодо людей". Є правило "не спалюй міста і села". Є правило "не виправдовуй чи спонсоруй терор". Є правило "не викрадай дітей". І якщо ти порушує такі правила – має бути відповідальність", – заявив глава української держави під час виступу перед парламентарями.
За його словами, можливо, для Росії складно це зрозуміти, проте саме ці правила "формують все" – Статут ООН та міжнародне право, а також спільний європейський спосіб життя.
Зеленський зауважив, що цей спосіб життя, збудований після Другої світової війни є "найбільш безпечним", який Європа мала впродовж століть: "І ми маємо захищати це життя, і ми будемо захищати це життя".
- У Гаазі знаходиться Міжнародний кримінальний суд, який у 2023-му видав ордер на арешт Путіна. Проте російський диктатор уникає відвідування країн, де його могли б заарештувати, а у вересні 2024-го Монголія, яка мала б це зробити, вирішила проігнорувати ордер й не псувати стосунки з РФ.
- Зеленський прибув до цього нідерландського міста 24 червня, аби взяти участь у заходах саміту НАТО.