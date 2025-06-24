Зеленський звернувся до Путіна з Гааги: Є правила – не вбий, не будь твариною, не кради дітей

Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Нідерландів (Фото: Robin van Lonkhuijsen / EPA)

Президент Володимир Зеленський звернувся до диктатора Володимира Путіна з парламенту Нідерландів у Гаазі, перерахувавши деякі базові принципи міжнародного права.

"Тут в Гаазі я хочу сказати дуже чітко, для Путіна – є правило "не вбий". Є правило "не дій як тварина щодо людей". Є правило "не спалюй міста і села". Є правило "не виправдовуй чи спонсоруй терор". Є правило "не викрадай дітей". І якщо ти порушує такі правила – має бути відповідальність", – заявив глава української держави під час виступу перед парламентарями.

Читайте також Що буде з Україною без зброї США. Три сценарії та нова роль Європи

За його словами, можливо, для Росії складно це зрозуміти, проте саме ці правила "формують все" – Статут ООН та міжнародне право, а також спільний європейський спосіб життя.

Зеленський зауважив, що цей спосіб життя, збудований після Другої світової війни є "найбільш безпечним", який Європа мала впродовж століть: "І ми маємо захищати це життя, і ми будемо захищати це життя".