Зеленский – к Путину из Гааги: Есть правила – не убей, не будь животным, не воруй детей

Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов (Фото: Robin van Lonkhuijsen/EPA)

Президент Владимир Зеленский обратился к диктатору Владимиру Путину из парламента Нидерландов в Гааге, перечислив некоторые базовые принципы международного права.

"Здесь в Гааге я хочу сказать очень четко, для Путина – есть правило "не убей". Есть правило "не действуй как животное насчет людей". Есть правило "не сжигай города и села". Есть правило "не оправдывай или спонсируй террор". Есть правило "не похищай детей". И если ты нарушаешь такие правила – должна быть ответственность", – заявил глава украинского государства во время выступления перед парламентариями.

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По его словам, возможно, для России сложно это понять, однако именно эти правила "формируют все" – Устав ООН и международное право, а также общий европейский образ жизни.

Зеленский отметил, что этот образ жизни, построенный после Второй мировой войны, является "наиболее безопасным", который Европа имела на протяжении веков: "И мы должны защищать эту жизнь, и мы будем защищать эту жизнь".