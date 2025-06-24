Зеленский – к Путину из Гааги: Есть правила – не убей, не будь животным, не воруй детей
Президент Владимир Зеленский обратился к диктатору Владимиру Путину из парламента Нидерландов в Гааге, перечислив некоторые базовые принципы международного права.
"Здесь в Гааге я хочу сказать очень четко, для Путина – есть правило "не убей". Есть правило "не действуй как животное насчет людей". Есть правило "не сжигай города и села". Есть правило "не оправдывай или спонсируй террор". Есть правило "не похищай детей". И если ты нарушаешь такие правила – должна быть ответственность", – заявил глава украинского государства во время выступления перед парламентариями.
По его словам, возможно, для России сложно это понять, однако именно эти правила "формируют все" – Устав ООН и международное право, а также общий европейский образ жизни.
Зеленский отметил, что этот образ жизни, построенный после Второй мировой войны, является "наиболее безопасным", который Европа имела на протяжении веков: "И мы должны защищать эту жизнь, и мы будем защищать эту жизнь".
- В Гааге находится Международный уголовный суд, который в 2023 году выдал ордер на арест Путина. Однако российский диктатор избегает посещения стран, где его могли бы арестовать, а в сентябре 2024-го Монголия, которая должна это сделать, решила проигнорировать ордер и не портить отношения с РФ.
- Зеленский прибыл в этот нидерландский город 24 июня, чтобы принять участие в мероприятиях саммита НАТО.