"Жах для Європи, але багато ясності". Глава Мюнхенської конференції висловився про захід

Крістоф Гойсген зазначив, що MSC-2025 була "в певному сенсі кошмаром для європейців"

Крістоф Гойсген (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген вважає, що цьогорічна конференція стала для Європи "жахом". На його думку, США за президентства Дональда Трампа "живуть на іншій планеті", передає DW.

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Гойсген схарактеризував форум, який відбувся в ці вихідні, як "один з найважливіших" серед усіх попередніх. Водночас він зазначив, що MSC-2025 була "в певному сенсі кошмаром для європейців".

За його словами, конференція "також внесла багато ясності". Водночас цей захід продемонстрував, що "Америка за Трампа живе на іншій планеті".

"Ми також помітили, що навіть сенатори-республіканці дуже обережні в публічних виступах, тому що вони бояться свого президента", – сказав Гойсген.