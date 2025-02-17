"Жах для Європи, але багато ясності". Глава Мюнхенської конференції висловився про захід
Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген вважає, що цьогорічна конференція стала для Європи "жахом". На його думку, США за президентства Дональда Трампа "живуть на іншій планеті", передає DW.
Гойсген схарактеризував форум, який відбувся в ці вихідні, як "один з найважливіших" серед усіх попередніх. Водночас він зазначив, що MSC-2025 була "в певному сенсі кошмаром для європейців".
За його словами, конференція "також внесла багато ясності". Водночас цей захід продемонстрував, що "Америка за Трампа живе на іншій планеті".
"Ми також помітили, що навіть сенатори-республіканці дуже обережні в публічних виступах, тому що вони бояться свого президента", – сказав Гойсген.
- 14 лютого 2025 року віцепрезидент США виступив з промовою у Мюнхені. Зокрема, він порадив Європі "терпіти" американського бізнесмена Ілона Маска і сказав, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів є не Росія чи Китай, а "відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США".
- Президент Володимир Зеленський заявив наступного дня, що Україна та її європейські союзники мають побудувати якнайтісніші відносини зі США буквально "з нуля". За його словами, зараз Вашингтон розглядає Європу як економічного партнера, але навряд хоче бути для неї стратегічним.