"Ужас для Европы, но много ясности". Глава Мюнхенской конференции высказался о мероприятии
Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген считает, что нынешняя конференция стала для Европы "ужасом". По его мнению, США при президентстве Дональда Трампа "живут на другой планете", передает DW.
Хойсген охарактеризовал состоявшийся в эти выходные форум как "один из самых важных" среди всех предыдущих. При этом он отметил, что MSC-2025 была "в известном смысле кошмаром для европейцев".
По его словам, конференция "также внесла много ясности". В то же время это мероприятие продемонстрировало, что "Америка при Трампе живет на другой планете".
"Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных выступлениях, потому что они боятся своего президента", – сказал Хойсген.
- 14 февраля 2025 года вице-президент США выступил с речью в Мюнхене. В частности, он посоветовал Европе "терпеть" американского бизнесмена Илона Маска и сказал, что наибольшей угрозой для Соединенных Штатов является не Россия или Китай, а "уход Европы от основных ценностей, которые разделяют и США".
- Президент Владимир Зеленский заявил на следующий день, что Украина и ее европейские союзники должны построить более тесные отношения с США буквально "с нуля". По его словам, сейчас Вашингтон рассматривает Европу как экономического партнера, но вряд ли хочет быть для нее стратегическим.