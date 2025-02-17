"Ужас для Европы, но много ясности". Глава Мюнхенской конференции высказался о мероприятии

Кристоф Хойсген отметил, что MSC-2025 была "в определенном смысле кошмаром для европейцев"

Кристоф Хойсген (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген считает, что нынешняя конференция стала для Европы "ужасом". По его мнению, США при президентстве Дональда Трампа "живут на другой планете", передает DW.

Хойсген охарактеризовал состоявшийся в эти выходные форум как "один из самых важных" среди всех предыдущих. При этом он отметил, что MSC-2025 была "в известном смысле кошмаром для европейцев".

По его словам, конференция "также внесла много ясности". В то же время это мероприятие продемонстрировало, что "Америка при Трампе живет на другой планете".

"Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных выступлениях, потому что они боятся своего президента", – сказал Хойсген.