Жінки в Силах оборони. НАТО виділить понад $7 млн підтримку – на що підуть кошти

У Міноборони зазначили, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Країни НАТО погодили виділення $7 млн на підтримку жінок, які служать у Збройних Силах України. Зокрема допомога розповсюдиться на уніформу, взуття та інше необхідне спорядження. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

На прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека" Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про допомогу НАТО для українських жінок-військовослужбовців.

У відомстві зазначили, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року.

Станом на 9 червня у лавах Сил оборони налічувалося понад 67 000 жінок, і ця чисельність постійно збільшується, 19 000 із них – працівниці ЗСУ. Інші – військовослужбовиці.

7 жовтня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.

У грудні того ж року до кількох бригад ЗСУ надійшли на тестування перші партії нової жіночої військової форми.

У серпні 2023 року у ЗСУ з'явилася польова форма для жінок. В оновленій моделі костюма було враховано всі побажання та зауваження військовослужбовиць, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях.

Дивіться також: Міноборони поставило на забезпечення у ЗСУ жіночу білизну — фото