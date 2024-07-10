Женщины в Силах обороны. НАТО выделит более $7 млн поддержку – на что пойдут средства

В Минобороны отметили, что переговоры с НАТО по дополнительному финансированию велись с 2023 года.

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Страны НАТО согласовали выделение $7 млн в поддержку женщин, служащих в Вооруженных Силах Украины. В частности, помощь распространится на униформу, обувь и другое необходимое снаряжение. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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На приеме после круглого стола НАТО "Женщины, мир, безопасность" Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о помощи НАТО для украинских женщин-военнослужащих.

В ведомстве отметили, что переговоры с НАТО по дополнительному финансированию велись с 2023 года.

По состоянию на 9 июня в рядах Сил обороны насчитывалось более 67 000 женщин, и эта численность постоянно увеличивается, 19 000 – работницы ВСУ. Остальные – военнослужащие.

7 октября 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о добровольном военном учете для женщин.

В декабре того же года в несколько бригад ВСУ поступили на тестирование первые партии новой женской военной формы.

В августе 2023 года в ВСУ появилась полевая форма для женщин. В обновленной модели костюма были учтены все пожелания и замечания военнослужащих, которые принимали участие в военных (опытных) испытаниях.

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