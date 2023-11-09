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ЗСУ на південному напрямку знищили новітній комплекс ППО С-300В4 — генерал Тарнавський

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 12:13
ЗСУ на південному напрямку знищили новітній комплекс ППО С-300В4 — генерал Тарнавський - Фото
Комплекс С-300В4 (Фото: ресурс окупантів)

Збройні Сили України знищили новітній комплекс протиповітряної оборони С-300В4. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

За його словами, за добу в зоні його відповідальності ворог завдав 23 авіаційних ударів і 888 разів обстріляв позиції ЗСУ — сталося 44 бойових зіткнення.

Українські воїни відбили атаки в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Сєверного, Мар'їнки, Новомихайлівки, Старомайорського та Пречистівки.

Окрім знищення С-300В4, ракетники та артилеристи виконали 1241 вогневе завдання, росіяни втратили 542 особи та 46 одиниць техніки.

ЗРК С-300В4 почав надходити на озброєння частин армії РФ у 2014 році. Російські пропагандисти заявляють, що С-300В4 нібито може вражати цілі на дальності до 400 км, обстрілювати одночасно до 24 повітряних цілей та наводити на них до 48 зенітних ракет.

Зокрема, були вражені два танки, три бронемашини, сім одиниць артилерії, один протитанковий комплекс, три засоби ППО, 26 безпілотників, три автомобілі, спеціальна техніка, склад боєприпасів та один важливий об'єкт.

На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція.

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Дмитро Гриниченко
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