ЗСУ на південному напрямку знищили новітній комплекс ППО С-300В4 — генерал Тарнавський
Збройні Сили України знищили новітній комплекс протиповітряної оборони С-300В4. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.
За його словами, за добу в зоні його відповідальності ворог завдав 23 авіаційних ударів і 888 разів обстріляв позиції ЗСУ — сталося 44 бойових зіткнення.
Українські воїни відбили атаки в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Сєверного, Мар'їнки, Новомихайлівки, Старомайорського та Пречистівки.
Окрім знищення С-300В4, ракетники та артилеристи виконали 1241 вогневе завдання, росіяни втратили 542 особи та 46 одиниць техніки.
Зокрема, були вражені два танки, три бронемашини, сім одиниць артилерії, один протитанковий комплекс, три засоби ППО, 26 безпілотників, три автомобілі, спеціальна техніка, склад боєприпасів та один важливий об'єкт.
На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція.
- У березні 2023 року спецпризначенці центру "А" СБУ знищили ЗРК "Тор" за допомогою дрона-камікадзе RAM-II.
- У червні FPV-Дрон 92 бригади вразив російський ЗРК "Тор-М2" на Сватівському напрямку.
- У серпні FPV-дрон цієї ж бригади уразив станцію радіолокації комплексу "Тор-М1" у Луганській області.
Дивіться також: Ракета російського ЗРК "Тор" промахнулася і пролетіла повз український дрон – відео
Коментарі