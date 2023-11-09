ВСУ на южном направлении уничтожили новейший комплекс ПВО С-300В4 — генерал Тарнавский

Вооруженные Силы Украины уничтожили новейший комплекс противовоздушной обороны С-300В4. Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврийского направления Александр Тарнавский.

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По его словам, за сутки в зоне его ответственности враг нанес 23 авиационных удара и 888 раз обстрелял позиции ВСУ — произошло 44 боевых столкновения.

Украинские воины отбили атаки в районах Керамика, Степового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского и Пречистовки.

Кроме уничтожения С-300В4, ракетчики и артиллеристы выполнили 1241 огневую задачу, россияне потеряли 542 человека и 46 единиц техники.

ЗРК С-300В4 начал поступать на вооружение частей армии РФ в 2014 году. Российские пропагандисты заявляют, что С-300В4 якобы может поражать цели на дальности до 400 км, обстреливать одновременно до 24 воздушных целей и наводить на них до 48 зенитных ракет.

В частности, были поражены два танка, три бронемашины, семь единиц артиллерии, один противотанковый комплекс, три средства ПВО, 26 беспилотников, три автомобиля, специальная техника, склад боеприпасов и один важный объект.

На Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция.

В марте 2023 года спецназовцы центра "А" СБУ уничтожили ЗРК "Тор" с помощью дрона-камикадзе RAM-II.

В июне FPV-дрон 92 бригады поразил российский ЗРК "Тор-М2" на Сватовском направлении.

В августе FPV-дрон этой же бригады поразил радиолокационную станцию комплекса "Тор-М1" в Луганской области.

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