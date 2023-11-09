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ВСУ на южном направлении уничтожили новейший комплекс ПВО С-300В4 — генерал Тарнавский

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 12:13
ВСУ на южном направлении уничтожили новейший комплекс ПВО С-300В4 — генерал Тарнавский - Фото
Комплекс С-300В4 (Фото: ресурс оккупантов)

Вооруженные Силы Украины уничтожили новейший комплекс противовоздушной обороны С-300В4. Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврийского направления Александр Тарнавский.

По его словам, за сутки в зоне его ответственности враг нанес 23 авиационных удара и 888 раз обстрелял позиции ВСУ — произошло 44 боевых столкновения. 

Украинские воины отбили атаки в районах Керамика, Степового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского и Пречистовки. 

Кроме уничтожения С-300В4, ракетчики и артиллеристы выполнили 1241 огневую задачу, россияне потеряли 542 человека и 46 единиц техники.

ЗРК С-300В4 начал поступать на вооружение частей армии РФ в 2014 году. Российские пропагандисты заявляют, что С-300В4 якобы может поражать цели на дальности до 400 км, обстреливать одновременно до 24 воздушных целей и наводить на них до 48 зенитных ракет.

В частности, были поражены два танка, три бронемашины, семь единиц артиллерии, один противотанковый комплекс, три средства ПВО, 26 беспилотников, три автомобиля, специальная техника, склад боеприпасов и один важный объект. 

На Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция. 

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Дмитрий Гриниченко
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