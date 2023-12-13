ЗСУ оновили втрати армії Росії: Мінус 850 окупантів та 18 їхніх танків за добу

З початку повномасштабної війни Сили оборони ліквідували 341 500 російських окупантів, повідомили у Генштабі ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 850 осіб та 18 танків за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 341 500 (+850),

– танків – 5682 (+18),



– бойових броньованих машин – 10 594 (+15),

– артилерійських систем – 8076 (+3),

– РСЗВ – 919,

– засобів ППО – 605,

– літаків – 324,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),

– крилатих ракет – 1596,

– кораблів/катерів – 22,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10 662 (+12),

– спеціальної техніки – 1176 (+6).

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

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