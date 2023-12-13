ЗСУ оновили втрати армії Росії: Мінус 850 окупантів та 18 їхніх танків за добу
Російська армія втратила 850 осіб та 18 танків за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 341 500 (+850),
– танків – 5682 (+18),
– бойових броньованих машин – 10 594 (+15),
– артилерійських систем – 8076 (+3),
– РСЗВ – 919,
– засобів ППО – 605,
– літаків – 324,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
– крилатих ракет – 1596,
– кораблів/катерів – 22,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 10 662 (+12),
– спеціальної техніки – 1176 (+6).
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
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