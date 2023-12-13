ЗСУ оновили втрати армії Росії: Мінус 850 окупантів та 18 їхніх танків за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 850 осіб та 18 танків за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 341 500 (+850),

– танків – 5682 (+18),

– бойових броньованих машин – 10 594 (+15),

– артилерійських систем – 8076 (+3),

– РСЗВ – 919,

– засобів ППО – 605,

– літаків – 324,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),

– крилатих ракет – 1596,

– кораблів/катерів – 22,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10 662 (+12),

– спеціальної техніки – 1176 (+6).

  • 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
  • Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

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