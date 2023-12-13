ВСУ обновили потери армии России: Минус 850 оккупантов и 18 их танков за сутки
Российская армия потеряла 850 человек и 18 танков за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Общие потери врага во время большой войны составили:
– личного состава – 341 500 (+850),
– танков – 5682 (+18),
– боевых бронированных машин – 10 594 (+15),
– артиллерийских систем – 8076 (+3),
– РСЗО – 919,
– средств ПВО – 605,
– самолетов – 324,
– вертолетов – 324,
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6173 (+10),
– крылатых ракет – 1596,
– кораблей/катеров – 22,
– подводных лодок – 1,
– автомобильной техники и автоцистерн – 10 662 (+12),
– специальной техники – 1176 (+6).
- 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.
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