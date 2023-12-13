ВСУ обновили потери армии России: Минус 850 оккупантов и 18 их танков за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла 850 человек и 18 танков за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие потери врага во время большой войны составили:

– личного состава – 341 500 (+850),

– танков – 5682 (+18),

– боевых бронированных машин – 10 594 (+15),

– артиллерийских систем – 8076 (+3),

– РСЗО – 919,

– средств ПВО – 605,

– самолетов – 324,

– вертолетов – 324,

– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6173 (+10),

– крылатых ракет – 1596,

– кораблей/катеров – 22,

– подводных лодок – 1,

– автомобильной техники и автоцистерн – 10 662 (+12),

– специальной техники – 1176 (+6).

  • 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
  • Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

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