ЗСУ відбили штурм у напрямку Володимирівки. Окупанти зазнали втрат – відео

Ворог намагався у дві хвилі штурмувати Володимирівку, задіявши шість БТР та піхоту

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Сили оборони відбили штурм росіян у напрямку села Володимирівка. Пошкоджено ворожу техніку, серед окупантів є жертви, повідомили в 33-й механізованій бригаді.

Ворог розпочав штурм у дві хвилі 27 жовтня. Росіяни залучили не менш ніж шість одиниць техніки, але Сили оборони зустріли їх бомберами, FPV-дронами "Легіонерів" Сил безпілотних систем та дронами двох механізованих батальйонів бригади.

Ворог під обстрілами десантувався у лісосмузі на околицях села. Частина техніки встигла відійти, але один бронетранспортер 82А вдалося знищити, і ще один – пошкодити. Шість окупантів були вбиті і стільки ж отримали поранення.

27 жовтня росіяни заявили про окупацію Родинського біля Покровська, але військові спростували.