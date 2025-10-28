ВСУ отбили штурм в направлении Владимировки. Оккупанты понесли потери – видео

Враг пытался в две волны штурмовать Владимировку, задействовав шесть БТР и пехоту

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Силы обороны отбили штурм россиян в направлении села Владимировка. Повреждена вражеская техника, среди оккупантов есть жертвы, сообщили в 33-й механизированной бригаде.

Враг начал штурм в две волны 27 октября. Россияне задействовали не менее шести единиц техники, но Силы обороны встретили их бомберами, FPV-дронами "Легионеров" Сил беспилотных систем и дронами двух механизированных батальонов бригады.

Враг под обстрелами десантировался в лесополосе на окраинах села. Часть техники успела отойти, но один бронетранспортер 82А удалось уничтожить, и еще один – повредить. Шесть оккупантов были убиты и столько же получили ранения.