ЗСУ встановили український ПТРК "Стугна" на американський позашляховик HMMWV — фото

Бійці Збройних Сил України встановили український протитанковий ракетний комплекс Стугна на американський позашляховик HMMWV. Відповідні знімки опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що "Стугну" встановили на шасі позашляховика, який передали США.

Зазначається, що на знімках зафіксовано воїнів 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

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Віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.

В Україні хочуть почати виробляти машини розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5.

Компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.

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