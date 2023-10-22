ЗСУ встановили український ПТРК "Стугна" на американський позашляховик HMMWV — фото
22.10.2023, 12:23
Позашляховик HMMWV та ПТРК "Стугна" (Фото: Генштаб ЗСУ)
Бійці Збройних Сил України встановили український протитанковий ракетний комплекс Стугна на американський позашляховик HMMWV. Відповідні знімки опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
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Військові заявляють, що "Стугну" встановили на шасі позашляховика, який передали США.
Зазначається, що на знімках зафіксовано воїнів 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.
Зараз Україна виробляє навіть ту зброю, яку ніколи не випускала, а загальна кількість техніки, що виробляється в десятки разів перевищує цифри, які були до війни, заявляв президент Володимир Зеленський.
- Віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.
- В Україні хочуть почати виробляти машини розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5.
- Компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.
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