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ЗСУ встановили український ПТРК "Стугна" на американський позашляховик HMMWV — фото

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 12:23
ЗСУ встановили український ПТРК
Позашляховик HMMWV та ПТРК "Стугна" (Фото: Генштаб ЗСУ)

Бійці Збройних Сил України встановили український протитанковий ракетний комплекс Стугна на американський позашляховик HMMWV. Відповідні знімки опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що "Стугну" встановили на шасі позашляховика, який передали США.
Зазначається, що на знімках зафіксовано воїнів 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.
Зараз Україна виробляє навіть ту зброю, яку ніколи не випускала, а загальна кількість техніки, що виробляється в десятки разів перевищує цифри, які були до війни, заявляв президент Володимир Зеленський.

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Дмитро Гриниченко
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