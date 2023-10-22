ВСУ установили украинский ПТРК "Стугна" на американский внедорожник HMMWV — фото
22.10.2023, 12:23
Внедорожник HMMWV и ПТРК "Стугна" (Фото: Генштаб ВСУ)
Бойцы Вооруженных Сил Украины установили украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна" на американский внедорожник HMMWV. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что "Стугну" установили на шасси внедорожника, который передали США.
Отмечается, что на снимках запечатлены воины 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.
Сейчас Украина производит даже то оружие, которого никогда не выпускала, а общее количество производимой техники в десятки раз превышает цифры, которые были до войны, заявлял президент Владимир Зеленский.
- Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.
- В Украине хотят начать производить машины разминирования MV-10, Bozena-4 и Bozena-5.
- Компания Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны.
Читайте также: Rheinmetall не будет ждать конца войны: завод в Украине откроют уже к середине осени
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии