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ВСУ установили украинский ПТРК "Стугна" на американский внедорожник HMMWV — фото

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 12:23
ВСУ установили украинский ПТРК
Внедорожник HMMWV и ПТРК "Стугна" (Фото: Генштаб ВСУ)

Бойцы Вооруженных Сил Украины установили украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна" на американский внедорожник HMMWV. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что "Стугну" установили на шасси внедорожника, который передали США.
Отмечается, что на снимках запечатлены воины 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна. 
Сейчас Украина производит даже то оружие, которого никогда не выпускала, а общее количество производимой техники в десятки раз превышает цифры, которые были до войны, заявлял президент Владимир Зеленский.

Читайте также: Rheinmetall не будет ждать конца войны: завод в Украине откроют уже к середине осени 

Дмитрий Гриниченко
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