ЗСУ знищили у Криму базу рідкісних розвідувальних безпілотників Mohajer-6 та "Форпост"

База містилася на аеродромі "Херсонес" у тимчасово окупованому Севастополі

БпЛА "Форпост" (Фото: wikipedia)

Військово-Морські сили Збройних Сил України уразили пункт базування розвідувальних безпілотників "Форпост" та Mohajer-6 на аеродромі "Херсонес" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба ВМС.

Внаслідок удару було уражено до трьох безпілотників Mohajer-6 та два БпЛА "Форпост".

"БпЛА використовувались противником для висвітлення надводної ситуації в акваторії Чорного моря", – повідомили у ЗСУ.

Розвідувальний безпілотник Mohajer-6 розроблено в Ірані у 2018 році. Окрім спостереження за цілями, він може використовуватися як ударний, адже здатний нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

БпЛА "Форпост" – це модифікований Росією у 2010-х роках ізраїльській розвідувальний безпілотник IAI Searcher Mk II, розроблений у 1990-х роках. Окрім розвідки, використовується для корегування вогню. Дрон також має дві точки підвіски для малокаліберних керованих боєприпасів КАБ-20.

Вартість одного розвідувального БпЛА складає близько $7 млн.

Фото: ВМС