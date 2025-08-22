ЗСУ знищили у Криму базу рідкісних розвідувальних безпілотників Mohajer-6 та "Форпост"
Військово-Морські сили Збройних Сил України уразили пункт базування розвідувальних безпілотників "Форпост" та Mohajer-6 на аеродромі "Херсонес" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба ВМС.
Внаслідок удару було уражено до трьох безпілотників Mohajer-6 та два БпЛА "Форпост".
"БпЛА використовувались противником для висвітлення надводної ситуації в акваторії Чорного моря", – повідомили у ЗСУ.
Розвідувальний безпілотник Mohajer-6 розроблено в Ірані у 2018 році. Окрім спостереження за цілями, він може використовуватися як ударний, адже здатний нести до чотирьох високоточних боєприпасів.
БпЛА "Форпост" – це модифікований Росією у 2010-х роках ізраїльській розвідувальний безпілотник IAI Searcher Mk II, розроблений у 1990-х роках. Окрім розвідки, використовується для корегування вогню. Дрон також має дві точки підвіски для малокаліберних керованих боєприпасів КАБ-20.
Вартість одного розвідувального БпЛА складає близько $7 млн.
- У 2022 році Росія мала близько 20 БпЛА Mohajer-6.
- У вересні 2022 року Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вперше збили безпілотник Mohajer-6.
- Авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів LIGA.net, що росіяни застосовують "дуже дорогі ресурси" розвідувальних дронів, зокрема "Форпост", "Орлан" та Supercam, через ураження Україною літаків А-50.
