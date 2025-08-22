ВСУ уничтожили в Крыму базу редких разведывательных беспилотников Mohajer-6 и "Форпост"
Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины поразили пункт базирования разведывательных беспилотников "Форпост" и Mohajer-6 на аэродроме "Херсонес" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.
В результате удара были поражены до трех беспилотников Mohajer-6 и два БпЛА "Форпост".
"БпЛА использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря", – сообщили в ВСУ.
Разведывательный беспилотник Mohajer-6 был разработан в Иране в 2018 году. Помимо наблюдения за целями, он может использоваться в качестве ударного, поскольку способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.
БпЛА "Форпост" – это модифицированный в 2010-х годах Россией израильский разведывательный беспилотник IAI Searcher Mk II, разработанный в 1990-х годах. Помимо разведки, используется для корректировки огня. Дрон имеет две точки подвески для малокалиберных управляемых боеприпасов КАБ-20.
Стоимость одного разведывательного БПЛА составляет около $7 млн.
- В 2022 году Россия имела около 20 беспилотников Mohajer-6.
- В сентябре 2022 года Воздушные силы ВСУ сообщили, что впервые сбили беспилотник Mohajer-6.
- Авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал LIGA.net, что россияне применяют "очень дорогие ресурсы" разведывательных дронов, в частности "Форпост", "Орлан" и Supercam, из-за поражения Украиной самолетов А-50.
