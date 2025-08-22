ВСУ уничтожили в Крыму базу редких разведывательных беспилотников Mohajer-6 и "Форпост"

База располагалась на аэродроме "Херсонес" во временно оккупированном Севастополе

Беспилотный летательный аппарат "Форпост" (Фото: wikipedia)

Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины поразили пункт базирования разведывательных беспилотников "Форпост" и Mohajer-6 на аэродроме "Херсонес" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

В результате удара были поражены до трех беспилотников Mohajer-6 и два БпЛА "Форпост".

"БпЛА использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря", – сообщили в ВСУ.

Разведывательный беспилотник Mohajer-6 был разработан в Иране в 2018 году. Помимо наблюдения за целями, он может использоваться в качестве ударного, поскольку способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.

БпЛА "Форпост" – это модифицированный в 2010-х годах Россией израильский разведывательный беспилотник IAI Searcher Mk II, разработанный в 1990-х годах. Помимо разведки, используется для корректировки огня. Дрон имеет две точки подвески для малокалиберных управляемых боеприпасов КАБ-20.

Стоимость одного разведывательного БПЛА составляет около $7 млн.

Фото: Военно-Морские силы