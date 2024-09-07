53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха запевнила, що Нью-Йорк Донецької області перебуває під контролем Збройних Сил України. Військові показали відео із прапором бригади, що майорить у населеному пункті.

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"Селище Нью-Йорк, елеватор, що височіє над полем бою, є символом стійкості. І саме на ньому, попри безперервні обстріли, гордо майорить прапор 53 бригади, який було вивішено воїнами другого механізованого батальйону, під шквальним вогнем артилерії, FPV противника", – йдеться в повідомленні.

Військові наголосили, що це відео "не залишає жодних сумнівів: Нью-Йорк — наш".

Вони запевнили, що кожна позиція у Нью-Йорку, що знаходиться на Торецькому напрямку, захищається "з відчайдушною мужністю", кожен воїн бʼється "до останнього подиху", а кожна спроба росіян захопити селище "розбивається об непохитну рішучість наших солдатів".

Росіяни активізувалися на Торецькому напрямку приблизно із середини червня 2024 року.

6 вересня "Азов" повідомив, що його бійці відбили частини Нью-Йорка, деблокували підрозділи Сил оборони, які опинилися в оточенні, та стабілізували ситуацію.

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