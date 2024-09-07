53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха заверила, что Нью-Йорк Донецкой области находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Военные показали видео с флагом бригады, развевающемся в населенном пункте.

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"Поселок Нью-Йорк, элеватор, возвышающийся над полем боя, является символом стойкости. И именно на нем, несмотря на непрерывные обстрелы, гордо развевается флаг 53 бригады, который был вывешен воинами второй механизированного батальона, под шквальным огнем артиллерии, FPV противника", – говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что это видео "не оставляет никаких сомнений: Нью-Йорк — наш".

Они заверили, что каждая позиция в Нью-Йорке, находящемся на Торецком направлении, защищается "с отчаянным мужеством", каждый воин сражается "до последнего вздоха", а каждая попытка россиян захватить поселок "разбивается о твердую решимость наших солдат".

Россияне активизировались на Торецком направлении примерно с середины июня 2024 года.

6 сентября "Азов" сообщил, что его бойцы отбили части Нью-Йорка, деблокировали оказавшиеся в окружении подразделения Сил обороны и стабилизировали ситуацию.

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