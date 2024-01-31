Міністерство внутрішніх справ розповіло про унікальну спецоперацію на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту, яку провели українські військові у липні 2023 року. 

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У МВС розповіли, що в липні 2023 року російські пропагандистські ЗМІ заявляли, що позиції біля мосту тримають близько 80 українських військових. Проте, за словами прикордонників, насправді їх там було 12: шестеро військових захищали безпосередньо міст – інші виконували спецзавдання на лівобережжі.

Один із військовослужбовців із позивним "Локі" заявив, що щойно ДПСУ вдалося потрапити на лівий берег Дніпра, російські окупанти одразу почали вести по них вогонь, слідкуючи з безпілотників за українськими прикордонниками.

Однак українські військові змогли переміщатися невеликими групами, аби провести спеціальну операцію з виявлення та ліквідації російських військових.

Українським військовим вдалося взяти в полон росіян, а також вийти з оточення, зазначили в міністерстві.

Антонівський міст після підриву російськими військовими (Фото: Maxar)
Антонівський міст після підриву російськими військовими (Фото: Maxar)
  • Російські пропагандисти виклали вранці 11 листопада 2022 року відео, на якому видно, що знищено два прольоти на Антонівському мосту.
  • Російські окупанти 26 квітня 2023 року обстріляли район Антонівського мосту Херсонської області. Внаслідок атаки ворога постраждав іноземний журналіст.
  • 14 серпня заступниця міністра оборони повідомила, що Сили оборони успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонської області.
  • 29 серпня в мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, українські захисники перебувають на лівому березі Дніпра у Херсонській області поряд з Антонівським мостом.

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