Міністерство внутрішніх справ розповіло про унікальну спецоперацію на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту, яку провели українські військові у липні 2023 року.

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У МВС розповіли, що в липні 2023 року російські пропагандистські ЗМІ заявляли, що позиції біля мосту тримають близько 80 українських військових. Проте, за словами прикордонників, насправді їх там було 12: шестеро військових захищали безпосередньо міст – інші виконували спецзавдання на лівобережжі.

Один із військовослужбовців із позивним "Локі" заявив, що щойно ДПСУ вдалося потрапити на лівий берег Дніпра, російські окупанти одразу почали вести по них вогонь, слідкуючи з безпілотників за українськими прикордонниками.

Однак українські військові змогли переміщатися невеликими групами, аби провести спеціальну операцію з виявлення та ліквідації російських військових.

Українським військовим вдалося взяти в полон росіян, а також вийти з оточення, зазначили в міністерстві.

Антонівський міст після підриву російськими військовими (Фото: Maxar)

Російські пропагандисти виклали вранці 11 листопада 2022 року відео, на якому видно, що знищено два прольоти на Антонівському мосту.

Російські окупанти 26 квітня 2023 року обстріляли район Антонівського мосту Херсонської області. Внаслідок атаки ворога постраждав іноземний журналіст.

14 серпня заступниця міністра оборони повідомила, що Сили оборони успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

29 серпня в мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, українські захисники перебувають на лівому березі Дніпра у Херсонській області поряд з Антонівським мостом.

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