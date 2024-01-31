Министерство внутренних дел рассказало об уникальной спецоперации на левом берегу Днепра возле Антоновского моста, проведенной украинскими военными в июле 2023 года.

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В МВД рассказали, что в июле 2023 года российские пропагандистские СМИ заявляли, что позиции у моста держат около 80 украинских военных. Однако, по словам пограничников, на самом деле их там было 12: шестеро военных защищали непосредственно мост – другие выполняли спецзадание на левом берегу.

Один из военнослужащих с позывным "Локи" заявил, что как только ГПСУ удалось попасть на левый берег Днепра, российские оккупанты сразу начали вести по ним огонь, следя с беспилотников за украинскими пограничниками.

Однако украинские военные смогли перемещаться небольшими группами, чтобы провести специальную операцию по выявлению и ликвидации российских военных.

Украинским военным удалось взять в плен россиян, а также выйти из окружения, отметили в министерстве.

Антоновский мост после подрыва российскими военными (Фото: Maxar)

Российские пропагандисты выложили утром 11 ноября 2022 видео, на котором видно, что уничтожены два пролета на Антоновском мосту.

Российские оккупанты 26 апреля 2023 года обстреляли район Антоновского моста Херсонской области. В результате атаки врага пострадал иностранный журналист.

14 августа заместитель министра обороны сообщила, что Силы обороны успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсонской области.

29 августа в сети появилось видео, где, как утверждается, украинские защитники находятся на левом берегу Днепра в Херсонской области рядом с Антоновским мостом.

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