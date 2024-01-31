Антоновский мост-2023. МВД показало спецоперацию на левом берегу Днепра – видео
Министерство внутренних дел рассказало об уникальной спецоперации на левом берегу Днепра возле Антоновского моста, проведенной украинскими военными в июле 2023 года.
В МВД рассказали, что в июле 2023 года российские пропагандистские СМИ заявляли, что позиции у моста держат около 80 украинских военных. Однако, по словам пограничников, на самом деле их там было 12: шестеро военных защищали непосредственно мост – другие выполняли спецзадание на левом берегу.
Один из военнослужащих с позывным "Локи" заявил, что как только ГПСУ удалось попасть на левый берег Днепра, российские оккупанты сразу начали вести по ним огонь, следя с беспилотников за украинскими пограничниками.
Однако украинские военные смогли перемещаться небольшими группами, чтобы провести специальную операцию по выявлению и ликвидации российских военных.
Украинским военным удалось взять в плен россиян, а также выйти из окружения, отметили в министерстве.
- Российские пропагандисты выложили утром 11 ноября 2022 видео, на котором видно, что уничтожены два пролета на Антоновском мосту.
- Российские оккупанты 26 апреля 2023 года обстреляли район Антоновского моста Херсонской области. В результате атаки врага пострадал иностранный журналист.
- 14 августа заместитель министра обороны сообщила, что Силы обороны успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсонской области.
- 29 августа в сети появилось видео, где, как утверждается, украинские защитники находятся на левом берегу Днепра в Херсонской области рядом с Антоновским мостом.
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