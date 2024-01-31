Служба безпеки України оприлюднила кадри повернення 207 звільнених українських військових із російського полону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними СБУ – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими (Фото: ОП)

31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що сьогодні відбувся 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом Україні вдалося повернути з полону 3035 людей.

Також представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що військових, які були в попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня 2024 року під час трощі літака Іл-76, не було.

Обмін полоненими (Фото: ОП)

3 січня 2024 року відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, він відбувся вперше з серпня 2023 року.

Тоді ж Росія намагалася дезінформувати, нібито до України повернулися не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.

Уповноважений ВР з прав людини Лубінець вважає, що станом на сьогодні обмін військовополоненими між Україною та РФ у форматі "всіх на всіх" є неможливим, адже держава-агресор не зацікавлена в цьому.

Читайте також: Коордштаб відреагував на вкид росіян про військовополонених ЗСУ на борту Іл-76: Перевіряємо