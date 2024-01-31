Служба безопасности Украины обнародовала кадры возвращения 207 освобожденных украинских военных из российского плена.

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По данным СБУ – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен пленными (Фото: ОП)

31 января Украине удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что сегодня состоялся 50-й обмен за время полномасштабной войны. В целом Украине удалось вернуть из плена 3035 человек.

Также представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что военных, которые были в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января 2024 года во время крушения самолета Ил-76, не было.

Обмен пленными (Фото: ОП)

3 января 2024 года состоялся 49-й с начала большой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, он прошел впервые с августа 2023 года.

Тогда же Россия пыталась дезинформировать, будто в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого освобожденного летом командира из Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной российский фейк.

Уполномоченный ВР по правам человека Лубинец считает, что по состоянию на сегодняшний день обмен военнопленными между Украиной и РФ в формате "всех на всех" невозможен, ведь государство-агрессор не заинтересовано в этом.

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