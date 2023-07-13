Артилеристи Десантно-штурмових військ показали вогневу роботу самохідної артилерійської установки Caesar по позиціях російських загарбників. За словами українських воїнів, ця САУ комфортна та легка у використанні.
Військові розповіли, що Caesar має високу прохідність та скорострільність, добру маневровність, на собі несе боєкомплект у кількості 36 снарядів.
19 січня данський уряд та парламент ухвалили рішення передати Україні 19 САУ Сaesar. 20 квітня перші артилерійські установки було перекинуто до України. Раніше ці 32-тонні системи калібру 155 мм планувалося передати 1 артилерійській дивізії ЗС Данії на початку 2023 року.
Військовослужбовець Юрій з позивним "Звір" розповів, як він та його побратими використовують САУ у битві проти окупантів.
"Коли ми починаємо виїжджати на вогневу позицію, нам дають Х, У (координати. – Ред.) і висоту, говорять, який снаряд, заряд та підривник ми будемо використовувати, кількість цих снарядів, і на цьому етапі ми натискаємо кнопку "Підтвердити" і передаємо на зовнішній апарат цю інформацію", – сказав він, додавши, що ця САУ для нього легка та комфортна у використанні.
- 3 1 січня 2023 року було оголошено, що Франція передасть Україні 12 додаткових САУ Caesar та навчить до літа 2000 військових ЗСУ.
- На початку липня Німеччина та Данія пообіцяли Україні десятки танків Leopard у найближчі тижні.
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