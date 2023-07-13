Артилеристи Десантно-штурмових військ показали вогневу роботу самохідної артилерійської установки Caesar по позиціях російських загарбників. За словами українських воїнів, ця САУ комфортна та легка у використанні.

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Військові розповіли, що Caesar має високу прохідність та скорострільність, добру маневровність, на собі несе боєкомплект у кількості 36 снарядів.

19 січня данський уряд та парламент ухвалили рішення передати Україні 19 САУ Сaesar. 20 квітня перші артилерійські установки було перекинуто до України. Раніше ці 32-тонні системи калібру 155 мм планувалося передати 1 артилерійській дивізії ЗС Данії на початку 2023 року.

Військовослужбовець Юрій з позивним "Звір" розповів, як він та його побратими використовують САУ у битві проти окупантів.

"Коли ми починаємо виїжджати на вогневу позицію, нам дають Х, У (координати. – Ред.) і висоту, говорять, який снаряд, заряд та підривник ми будемо використовувати, кількість цих снарядів, і на цьому етапі ми натискаємо кнопку "Підтвердити" і передаємо на зовнішній апарат цю інформацію", – сказав він, додавши, що ця САУ для нього легка та комфортна у використанні.

3 1 січня 2023 року було оголошено, що Франція передасть Україні 12 додаткових САУ Caesar та навчить до літа 2000 військових ЗСУ.

На початку липня Німеччина та Данія пообіцяли Україні десятки танків Leopard у найближчі тижні.

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