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Артилеристи показали, як працюють по окупантах на данських САУ Caesar – відео видео

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 11:25
Відео: ДШВ ЗСУ
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Артилеристи Десантно-штурмових військ показали вогневу роботу самохідної артилерійської установки Caesar по позиціях російських загарбників. За словами українських воїнів, ця САУ комфортна та легка у використанні.

Військові розповіли, що Caesar має високу прохідність та скорострільність, добру маневровність, на собі несе боєкомплект у кількості 36 снарядів.

19 січня данський уряд та парламент ухвалили рішення передати Україні 19 САУ Сaesar. 20 квітня перші артилерійські установки було перекинуто до України. Раніше ці 32-тонні системи калібру 155 мм планувалося передати 1  артилерійській дивізії ЗС Данії на початку 2023 року.

Військовослужбовець Юрій з позивним "Звір" розповів, як він та його побратими використовують САУ у битві проти окупантів.

"Коли ми починаємо виїжджати на вогневу позицію, нам дають Х, У (координати. – Ред.) і висоту, говорять, який снаряд, заряд та підривник ми будемо використовувати, кількість цих снарядів, і на цьому етапі ми натискаємо кнопку "Підтвердити" і передаємо на зовнішній апарат цю інформацію", – сказав він, додавши, що ця САУ для нього легка та комфортна у використанні.

Дивіться також: Данські військові розсекретили відео навчання українських артилеристів на САУ Caesar

Мілана Головань
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війнаданіяСАУ Caesar
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