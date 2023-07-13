Артиллеристы Десантно-штурмовых войск показали огневую работу самоходной артиллерийской установки Caesar по позициям российских захватчиков. По словам украинских воинов, эта САУ удобна и легка в использовании.

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Военные рассказали, что Caesar обладает высокой проходимостью и скорострельностью, хорошей маневренностью, на себе несет боекомплект в количестве 36 снарядов.

19 января датское правительство и парламент приняли решение передать Украине 19 САУ Сaesar. 20 апреля первые артиллерийские установки были переброшены в Украину. Ранее эти 32-тонные системы калибра 155 мм планировалось передать 1 артиллерийской дивизии ВС Дании в начале 2023 года.

Военнослужащий Юрий с позывным "Зверь" рассказал, как он и его собратья используют САУ в битве против оккупантов.

"Когда мы начинаем выезжать на огневую позицию, нам дают Х, У (координаты – Ред.) и высоту, говорят, какой снаряд, заряд и взрыватель мы будем использовать, количество этих снарядов, и на этом этапе мы нажимаем кнопку "Подтвердить" и передаем на внешний аппарат эту информацию", – сказал он, добавив, что эта САУ для него легкая и комфортная в использовании.

3 1 января 2023 года было объявлено, что Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar и обучит до лета 2000 военных ВСУ.

В начале июля Германия и Дания пообещали Украине десятки танков Leopard в ближайшие недели.

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