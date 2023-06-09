110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка показала на відео, як російські окупанти тікають від свого палаючого танка.

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На відео зафіксовано підбитий російський танк, який повністю вигоряє. Два члени екіпажу танка встигають його покинути та відійти на безпечну відстань, причому один з них на бігу сильно димиться, а потім намагається погасити одяг, що горить.

"Забезпечуємо горіння ворога на полі бою – відправляємо його горіти в пеклі", – підписала відео в 110 ОМБр.

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