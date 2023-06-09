110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко показала на видео, как российские оккупанты бегут от своего горящего танка.

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На видео зафиксирован подбитый российский танк, который в итоге полностью выгорает. Два члена экипажа танка успевают его покинуть и отойти на безопасное расстояние, причем один из них на бегу сильно дымится, а затем пытается погасить горящую одежду.

"Обеспечиваем горение врага на поле боя – отправляем его гореть в аду", – подписала видео в 110 ОМБр.

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