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Бегут с дымком: экипаж подожженного танка оккупантов спасается бегством – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 09:58
Фото - скриншот из видео
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110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко показала на видео, как российские оккупанты бегут от своего горящего танка.

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На видео зафиксирован подбитый российский танк, который в итоге полностью выгорает. Два члена экипажа танка успевают его покинуть и отойти на безопасное расстояние, причем один из них на бегу сильно дымится, а затем пытается погасить горящую одежду. 

"Обеспечиваем горение врага на поле боя – отправляем его гореть в аду", – подписала видео в 110 ОМБр.

Смотрите также: "Враг получает по зубам". Танк РФ прятался за домом в Бахмуте. Его нашли и сожгли – видео  

Сергей Бережной
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