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Бійці ССО виявили гаубицю Д-30. Її знищили ударним безпілотником-літаком: відео влучання видео

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 08:12
Знищення гаубиці Д-30
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Воїни Сил спеціальних операцій знищили безпілотником російську гаубицю Д-30. Відповідне відео опублікувала пресслужба командування ССО.

Військові заявляють, що під час проведення аеророзвідки бійці виявили позиції ворожої артилерії.

Було застосовано ударні безпілотні авіаційні комплекси.

В результаті було знищено гаубицю Д-30.

Точний напрямок фронту не називається. На записі можна побачити підготовку до використання БПАК та момент ураження гармати росіян.

Д-30 — причіпна гаубиця калібру 122 мм, створена СРСР наприкінці 1950-х років. Була прийнята на озброєння з початку 1960-х років. На озброєнні 35 країн без урахування країн колишнього СРСР є близько 3600 гармат. Належить до наймасовіших артилерійських систем післявоєнного періоду. У народі має прізвисько "Жаба".
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Дмитро Гриниченко
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