Воїни Сил спеціальних операцій знищили безпілотником російську гаубицю Д-30. Відповідне відео опублікувала пресслужба командування ССО.
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Військові заявляють, що під час проведення аеророзвідки бійці виявили позиції ворожої артилерії.
Було застосовано ударні безпілотні авіаційні комплекси.
В результаті було знищено гаубицю Д-30.
Точний напрямок фронту не називається. На записі можна побачити підготовку до використання БПАК та момент ураження гармати росіян.
Д-30 — причіпна гаубиця калібру 122 мм, створена СРСР наприкінці 1950-х років. Була прийнята на озброєння з початку 1960-х років. На озброєнні 35 країн без урахування країн колишнього СРСР є близько 3600 гармат. Належить до наймасовіших артилерійських систем післявоєнного періоду. У народі має прізвисько "Жаба".
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