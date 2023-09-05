Воїни Сил спеціальних операцій знищили безпілотником російську гаубицю Д-30. Відповідне відео опублікувала пресслужба командування ССО.

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Військові заявляють, що під час проведення аеророзвідки бійці виявили позиції ворожої артилерії.

Було застосовано ударні безпілотні авіаційні комплекси.

В результаті було знищено гаубицю Д-30.

Точний напрямок фронту не називається. На записі можна побачити підготовку до використання БПАК та момент ураження гармати росіян.

Д-30 — причіпна гаубиця калібру 122 мм, створена СРСР наприкінці 1950-х років. Була прийнята на озброєння з початку 1960-х років. На озброєнні 35 країн без урахування країн колишнього СРСР є близько 3600 гармат. Належить до наймасовіших артилерійських систем післявоєнного періоду. У народі має прізвисько "Жаба".

30 серпня українські захисники знищили "Солнцепек" окупантів, повідомили у Генштабі.

Наприкінці липня дрон СБУ ефективно прилетів по "Солнцепеку" загарбників, перетворивши досить рідкісну бойову машину окупантів на великий феєрверк.

Відео, як бійці 67 ОМБр "Вовки Да Вінчі" відпрацювали трофейною системою "Солнцепек" по позиціях окупантів.

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