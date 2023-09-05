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Бойцы ССО обнаружили гаубицу Д-30. Ее уничтожили ударным беспилотником-самолетом: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 08:12
Уничтожение гаубицы Д-30
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Воины Сил специальных операций уничтожили беспилотником российскую гаубицу Д-30. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования ССО.

Военные заявляют, что во время проведения аэроразведки бойцы обнаружили позиции вражеской артиллерии.

Были применены ударные беспилотные авиационные комплексы.

В результате была уничтожена гаубица Д-30.

Точное направление фронта не называется. На записи можно увидеть подготовку к использованию БПАК и момент поражения пушки россиян.

Д-30 — прицепная гаубица калибра 122 мм, созданная в СССР в конце 1950-х годов. Была принята на вооружение с начала 1960-х годов. На вооружении 35 стран без учета стран бывшего СССР находится около 3600 орудий. Относится к числу самых массовых артиллерийских систем послевоенного периода. В народе носит прозвище "Жаба".
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Дмитрий Гриниченко
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войнапотериссобпакД-30
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