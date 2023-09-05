Воины Сил специальных операций уничтожили беспилотником российскую гаубицу Д-30. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования ССО.

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Военные заявляют, что во время проведения аэроразведки бойцы обнаружили позиции вражеской артиллерии.

Были применены ударные беспилотные авиационные комплексы.

В результате была уничтожена гаубица Д-30.

Точное направление фронта не называется. На записи можно увидеть подготовку к использованию БПАК и момент поражения пушки россиян.

Д-30 — прицепная гаубица калибра 122 мм, созданная в СССР в конце 1950-х годов. Была принята на вооружение с начала 1960-х годов. На вооружении 35 стран без учета стран бывшего СССР находится около 3600 орудий. Относится к числу самых массовых артиллерийских систем послевоенного периода. В народе носит прозвище "Жаба".

30 августа украинские защитники уничтожили "Солнцепек" оккупантов, сообщили в Генштабе.

В конце июля дрон СБУ эффективно прилетел по "Солнцепеку" захватчиков, превратив довольно редкую боевую машину оккупантов в большой фейерверк.

Видео, как бойцы 67 ОМБр "Волки Да Винчи" отработали трофейной системой "Солнцепек" по позициям оккупантов.

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