У російському Ростові-на-Дону на вулицях танки та багато людей у військовій формі, є непідтверджена інформація, що терористи Вагнера оточили штаб Південного військового округу РФ. Відповідні відео публікують місцеві ресурси противника.

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На вулицях Ростова-на-Дону помітили танки та людей у військовій формі, які оточили штаб Південного військового округу.

Поки що неможливо визначити, хто це — терористи Вагнера чи кадрові військові РФ. Місцеві канали та деякі пропагандисти пишуть про "вагнерівців", інші ж — про військових. Надходить суперечлива інформація.

У деяких пропагандистських каналах окупантів навіть курсує інформація про те, що бойовики Євгена Пригожина "захопили Ростов".

Крім цього, у Москві оголосили про запровадження "антитерористичних заходів у зв'язку з заколотом Пригожина".

"Запроваджено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів", — заявив мер Сергій Собянін.

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин . Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин заявив , що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергію Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією . Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він не сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.

Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.

Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.

Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".

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