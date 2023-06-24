У російському Ростові-на-Дону на вулицях танки та багато людей у військовій формі, є непідтверджена інформація, що терористи Вагнера оточили штаб Південного військового округу РФ. Відповідні відео публікують місцеві ресурси противника.
На вулицях Ростова-на-Дону помітили танки та людей у військовій формі, які оточили штаб Південного військового округу.
Поки що неможливо визначити, хто це — терористи Вагнера чи кадрові військові РФ. Місцеві канали та деякі пропагандисти пишуть про "вагнерівців", інші ж — про військових. Надходить суперечлива інформація.
У деяких пропагандистських каналах окупантів навіть курсує інформація про те, що бойовики Євгена Пригожина "захопили Ростов".
Крім цього, у Москві оголосили про запровадження "антитерористичних заходів у зв'язку з заколотом Пригожина".
"Запроваджено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів", — заявив мер Сергій Собянін.
- Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.
- Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.
- Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.
- Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".
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