UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Бунт" Пригожина. В Ростове на улицах танки, в Москве усилили меры безопасности — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 06:33
Танки в Ростове
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле

В российском Ростове-на-Дону на улицах танки и людей в военной форме, есть неподтвержденная информация, что террористы Вагнера окружили штаб Южного военного округа РФ. Соответствующие видео публикуют местные ресурсы противника.

На улицах Ростова-на-Дону заметили танки и людей в военной форм, которые окружили штаб Южного военного округа.
Пока невозможно определить, кто это — террористы Вагнера или кадровые военные РФ. Местные каналы и некоторые пропагандисты пишут о "вагнеровцах", другие же — о военных. Поступает противоречивая информация. 
В некоторых пропагандистских каналах оккупантов даже курсирует информация о том, что боевики Евгения Пригожина "захватили Ростов". 
Кроме этого, в Москве объявили о введении "антитеррористических мероприятий в связи с мятежом Пригожина".
"Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", — заявил мэр Сергей Собянин.
СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил, что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергею Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией. Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.
  • Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.
  • Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.
  • Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.
  • Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".

Читайте также: Пригожина могут посадить на 20 лет, открыто дело. ФСБ призвала вагнеровцев "сдать" его

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия Россиигруппа вагнеравойнаМоскваевгений пригожинРостов-на-Донусергей шойгу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 