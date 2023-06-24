В российском Ростове-на-Дону на улицах танки и людей в военной форме, есть неподтвержденная информация, что террористы Вагнера окружили штаб Южного военного округа РФ. Соответствующие видео публикуют местные ресурсы противника.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На улицах Ростова-на-Дону заметили танки и людей в военной форм, которые окружили штаб Южного военного округа.

Пока невозможно определить, кто это — террористы Вагнера или кадровые военные РФ. Местные каналы и некоторые пропагандисты пишут о "вагнеровцах", другие же — о военных. Поступает противоречивая информация.

В некоторых пропагандистских каналах оккупантов даже курсирует информация о том, что боевики Евгения Пригожина "захватили Ростов".

Кроме этого, в Москве объявили о введении "антитеррористических мероприятий в связи с мятежом Пригожина".

"Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", — заявил мэр Сергей Собянин.

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергею Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.

Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.

Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".

Читайте также: Пригожина могут посадить на 20 лет, открыто дело. ФСБ призвала вагнеровцев "сдать" его

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.