Другі роковини з удару РФ по драмтеатру в Маріуполі. Зеленський: Забезпечимо відповідальність
Президент Володимир Зеленський у другі роковини авіаудару російських загарбників по драмтеатру в Маріуполі наголосив, що кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне.
"Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло... Світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність", – наголосив він.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець нагадав, що Маріупольський драмтеатр був центром розподілу їжі, води й визначеним пунктом збору для майбутньої евакуації. У ньому цивільні українці переховувались від постійних обстрілів та чекали на евакуацію.
"Жінки, діти, літні люди, евакуйовані із пологового будинку вагітні та породіллі з немовлятами: всі вони загинули під уламками", – додав він.
- 16 березня російські війська цілеспрямовано знищили драмтеатр у центрі Маріуполя, де від нальотів ховалося близько 1000 мирних жителів. Водночас у дворах драмтеатру було два великі написи ДІТИ, їх було видно навіть із супутника.
- Розбір завалів ускладнювався обстрілами, 18 березня влада міста повідомляла що, попередньо, загиблих не виявили.
- 25 березня Маріупольська міськрада, посилаючись на дані очевидців, повідомила, що внаслідок бомбардування драмтеатру загинули близько 300 людей.
- 23 квітня у мерії повідомили, що окупанти дістають із-під завалів театру тіла загиблих і вивозять до смт Мангуш, де звалюють їх у 300-метрову братську могилу.
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