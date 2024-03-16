Президент Володимир Зеленський у другі роковини авіаудару російських загарбників по драмтеатру в Маріуполі наголосив, що кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне.

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"Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло... Світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність", – наголосив він.

Руїни драмтеатру в Маріуполі (Фото: EPA)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець нагадав, що Маріупольський драмтеатр був центром розподілу їжі, води й визначеним пунктом збору для майбутньої евакуації. У ньому цивільні українці переховувались від постійних обстрілів та чекали на евакуацію.

"Жінки, діти, літні люди, евакуйовані із пологового будинку вагітні та породіллі з немовлятами: всі вони загинули під уламками", – додав він.

Руїни драмтеатру в Маріуполі (Фото: EPA)

16 березня російські війська цілеспрямовано знищили драмтеатр у центрі Маріуполя, де від нальотів ховалося близько 1000 мирних жителів. Водночас у дворах драмтеатру було два великі написи ДІТИ, їх було видно навіть із супутника.

Розбір завалів ускладнювався обстрілами, 18 березня влада міста повідомляла що, попередньо, загиблих не виявили.

25 березня Маріупольська міськрада, посилаючись на дані очевидців, повідомила, що внаслідок бомбардування драмтеатру загинули близько 300 людей.

23 квітня у мерії повідомили, що окупанти дістають із-під завалів театру тіла загиблих і вивозять до смт Мангуш, де звалюють їх у 300-метрову братську могилу.

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