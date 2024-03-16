Президент Володимир Зеленський у другі роковини авіаудару російських загарбників по драмтеатру в Маріуполі наголосив, що кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне.

"Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло... Світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність", – наголосив він.

Руїни драмтеатру в Маріуполі (Фото: EPA)
Руїни драмтеатру в Маріуполі (Фото: EPA)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець нагадав, що Маріупольський драмтеатр був центром розподілу їжі, води й визначеним пунктом збору для майбутньої евакуації. У ньому цивільні українці переховувались від постійних обстрілів та чекали на евакуацію.

"Жінки, діти, літні люди, евакуйовані із пологового будинку вагітні та породіллі з немовлятами: всі вони загинули під уламками", – додав він.

Руїни драмтеатру в Маріуполі (Фото: EPA)
Руїни драмтеатру в Маріуполі (Фото: EPA)
  • 16 березня російські війська цілеспрямовано знищили драмтеатр у центрі Маріуполя, де від нальотів ховалося близько 1000 мирних жителів. Водночас у дворах драмтеатру було два великі написи ДІТИ, їх було видно навіть із супутника.
  • Розбір завалів ускладнювався обстрілами, 18 березня влада міста повідомляла  що, попередньо, загиблих не виявили.
  • 25 березня Маріупольська міськрада, посилаючись на дані очевидців, повідомила, що внаслідок бомбардування драмтеатру загинули близько 300 людей.
  • 23 квітня у мерії повідомили, що окупанти дістають із-під завалів театру тіла загиблих і вивозять до смт Мангуш, де звалюють їх у 300-метрову братську могилу.

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