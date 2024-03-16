Вторая годовщина с удара по драмтеатру в Мариуполе. Зеленский: Обеспечим ответственность
Президент Владимир Зеленский во вторую годовщину авиаудара российских захватчиков по драмтеатру в Мариуполе подчеркнул , что каждый российский убийца должен отвечать за совершенное.
"Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Два года прошло... Мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен отвечать за совершенное. Мы обеспечим такую их ответственность", – подчеркнул он.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что Мариупольский драмтеатр являлся центром распределения пищи, воды и определенным пунктом сбора для будущей эвакуации. В нем гражданские украинцы скрывались от постоянных обстрелов и ждали эвакуации.
"Женщины, дети, пожилые люди, эвакуированные из роддома беременные и роженицы с младенцами: все они погибли под обломками", – добавил он.
- 16 марта русские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов скрывалось около 1000 мирных жителей. В то же время во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, они были видны даже со спутника.
- Разбор завалов осложнялся обстрелами, 18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.
- 25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек.
- 23 апреля в мэрии сообщили, что кафиры достают из-под завалов театра тела погибших и вывозят в пгт Мангуш, где сваливают их в 300-метровую братскую могилу.
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