Президент Владимир Зеленский во вторую годовщину авиаудара российских захватчиков по драмтеатру в Мариуполе подчеркнул , что каждый российский убийца должен отвечать за совершенное.

"Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Два года прошло... Мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен отвечать за совершенное. Мы обеспечим такую их ответственность", – подчеркнул он.

Руїни драмтеатру в Маріуполі (Фото: EPA)
Руины драмтеатра в Мариуполе (Фото: EPA)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что Мариупольский драмтеатр являлся центром распределения пищи, воды и определенным пунктом сбора для будущей эвакуации. В нем гражданские украинцы скрывались от постоянных обстрелов и ждали эвакуации.

"Женщины, дети, пожилые люди, эвакуированные из роддома беременные и роженицы с младенцами: все они погибли под обломками", – добавил он.

Руїни драмтеатру в Маріуполі (Фото: EPA)
Руины драмтеатра в Мариуполе (Фото: EPA)

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