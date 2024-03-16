Президент Владимир Зеленский во вторую годовщину авиаудара российских захватчиков по драмтеатру в Мариуполе подчеркнул , что каждый российский убийца должен отвечать за совершенное.

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"Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Два года прошло... Мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен отвечать за совершенное. Мы обеспечим такую их ответственность", – подчеркнул он.

Руины драмтеатра в Мариуполе (Фото: EPA)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что Мариупольский драмтеатр являлся центром распределения пищи, воды и определенным пунктом сбора для будущей эвакуации. В нем гражданские украинцы скрывались от постоянных обстрелов и ждали эвакуации.

"Женщины, дети, пожилые люди, эвакуированные из роддома беременные и роженицы с младенцами: все они погибли под обломками", – добавил он.

Руины драмтеатра в Мариуполе (Фото: EPA)

16 марта русские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов скрывалось около 1000 мирных жителей. В то же время во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, они были видны даже со спутника.

Разбор завалов осложнялся обстрелами, 18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.

25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек.

23 апреля в мэрии сообщили, что кафиры достают из-под завалов театра тела погибших и вывозят в пгт Мангуш, где сваливают их в 300-метровую братскую могилу.

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