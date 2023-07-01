У мережі з’явилось відео, як проходить евакуація пошкодженої техніки з поля бою. Кадри були зафільмовані на Південному напрямку, де наразі триває наступ Сил оборони.
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На відео дві БМП Bradley, танк Т-64, інженерна машина розгородження IMP-2 (інженерний танк), а також Bergepanzer 2, який витягав пошкоджену техніку.
Як видно на відео, евакуація відбувається в доволі спокійній ситуації – вірогідно, українським силам вдалося відтягнути пошкоджену техніку якомога далі від місць боїв.
- Аналіз дій підрозділів ЗСУ у ситуації, коли вони втратили танк Leopard і кілька БМП Bradley, показує, що командири ухвалювали рішення, адекватні важкій ситуації, а бійці діяли максимально професійно.
- У Міноборони наголосили, що будь-яку військову техніку можна знищити, проте західні зразки, з погляду збереження життя, набагато технологічніші.
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