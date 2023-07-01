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Две БМП Bradley и танки: ВСУ показали видео эвакуации подбитой техники на юге видео

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 20:24
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В сети появилось видео, как проходит эвакуация поврежденной техники с поля боя. Кадры были сняты на Южном направлении, где идет наступление Сил обороны.

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На видео две БМП Bradley, танк Т-64, инженерная машина разграждения ИMP-2 (инженерный танк), а также Bergepanzer 2, который вытаскивал поврежденную технику.

Как видно на видео, эвакуация проходит в достаточно спокойной обстановке – вероятно, украинским силам удалось оттащить поврежденную технику подальше от мест боев.

  • Анализ действий подразделений ВСУ в ситуации, когда они лишились танка Leopard и нескольких БМП Bradley, показывает, что командиры принимали решения, адекватные тяжелой ситуации, а бойцы действовали максимально профессионально.
  • В Минобороны подчеркнули, что любую военную технику можно уничтожить, однако западные образцы, с точки зрения сохранения жизни, гораздо более технологичны.

Читайте также: Генерал Милли о наступлении ВСУ: Продвигаются неукоснительно, от 500 до 2000 метров в день

Оксана Житнюк
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войнаэвакуациявоенная техникаBradley
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