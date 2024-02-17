"Глянь, падає!" З’явилось відео, ймовірно, з однією зі збитих "сушок" РФ на Луганщині

У мережі з’явилось відео моменту падіння збитого на сході літака. Кадри розповсюдили пабліки, що висвітлюють війну – стверджується, що це нібито один із трьох збитих 17 лютого російських літаків.

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Обережно, у відео багато ненормативної лексики.

З опублікованих кадрів неможливо встановити локацію падіння літака, але у підписі до відео стверджується, що це сталося в районі села Дякове Ровеньківського району Луганської області.

Даний населений пункт знаходиться щонайменше в 100 км від підконтрольної Україні території.

Після інформації про знищення трьох російських літаків і заяв росіян про те, що "потєрь нєт", командувач Повітряних сил Микола Олещук показав точки на карті, де окупантам слід шукати льотчиків своїх збитих "сушок".

Дві точки – в районі села Дякове. Можна припустити, що на відео зафіксоване падіння літака Су-34, тому що це двомісний літак, а Су-35 – одномісний.

Дякове на карті DeepState

17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 332 літаки (з урахуванням сьогоднішніх втрат буде 335) та 325 гелікоптерів.

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