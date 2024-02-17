"Глянь, падает!" Появилось видео, вероятно, с одной из сбитых "сушек" РФ на Луганщине

В сети появилось видео момента падения сбитого на востоке самолета. Кадры распространили паблики, освещающие войну. Утверждается, что это якобы один из трех сбитых 17 февраля российских самолетов.

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Осторожно, в видео много ненормативной лексики.

Из опубликованных кадров невозможно установить локацию падения самолета, но в подписи к видео утверждается, что это произошло в районе села Дьяково Ровеньковского района Луганской области.

Данный населенный пункт находится по меньшей мере в 100 км от подконтрольной Украине территории.

После информации об уничтожении трех российских самолетов и заявлений россиян о том, что "потерь нет", командующий Воздушными силами Николай Олещук показал точки на карте, где оккупантам следует искать летчиков своих сбитых "сушек".

Две точки – в районе села Дяково. Можно предположить, что на видео зафиксировано падение самолета Су-34, потому что это двухместный самолет, а Су-35 – одноместный.

Дьяково на карте DeepState

17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 332 самолета (с учетом сегодняшних потерь будет 335) и 325 вертолетов.

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