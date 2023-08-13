Міністерство оборони Росії збрехало, що росіянам нібито вдалося оглянути в Чорному морі суховантажне судно Sukru Okan, стверджує проєкт InformNapalm.

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Активісти посилаються на "дані об'єктивного контролю" від моряків одного із суден, які "спостерігали за тим, що відбувається", і стверджують, що росіяни збрехали і про "попереджувальну стрілянину", і про висадку на судно групи огляду з вертольота.

За повідомленням спостерігачів, Sukru Okan не підкорився вимогам "російського військового корабля" зупинити хід, а просто змінив курс у напрямку територіальних вод Туреччини.

"Жодного вертольота не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі", – стверджує InformNapalm.

За їхніми даними, на борту Sukru Okan був турецький екіпаж, який просто проігнорував вимоги росіян.

Як підтвердження InformNapalm опублікував фрагмент радіоперехоплення із закликами від "російського військового корабля".

Вранці 13 серпня в Росії заявили, що патрульний корабель ЧФ "Василий Быков" зупинив у південно-західній частині Чорного моря для огляду суховантажне судно Sukru Okan під прапором Палау, який прямував до Ізмаїла, і що для "примусової зупинки" судна з бойового корабля було нібито відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї.

У липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і попередила, що вважатиме всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, потенційними перевізниками військових вантажів.

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