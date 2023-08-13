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InformNapalm: Россияне соврали, что "досмотрели" сухогруз в Черном море – радиоперехват видео

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13.08.2023, 20:23
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Министерство обороны России соврало, что россиянам якобы удалось досмотреть в Черном море сухогруз Sukru Okan, утверждает проект InformNapalm.

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Активисты ссылаются на "данные объективного контроля" от моряков одного из судов, которые "наблюдали за происходящим", и утверждают, что россияне солгали и о "предупредительной стрельбе", и о высадке на судно группы досмотра с вертолета. 

По сообщению наблюдателей, Sukru Okan не подчинился требованиям "русского военного корабля" застопорить ход, а просто изменил курс по направлению к территориальным водам Турции.

"Никакого вертолета не было и предупредительных выстрелов тоже. Были только угрозы россиян в радиоэфире", – утверждает InformNapalm.

По их данным, на борту Sukru Okan находился турецкий экипаж, который просто проигнорировал требования россиян. 

В качестве подтверждения InformNapalm опубликовал фрагмент радиоперехвата с призывами от "русского военного корабля". 

Утром 13 августа в России заявили, что патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" остановил в юго-западной части Черного моря для досмотра сухогруз Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в Измаил, и что для "принудительной остановки" судна с боевого корабля был якобы открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.

  • В июле 2023 года Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и предупредила, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, потенциальными перевозчиками военных грузов.
Сергей Бережной
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черное морепропаганда рфSukru OkanInformNapalm﻿
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