У мережі з'явилися супутникові знімки Старокримського полігону у тимчасово окупованому Криму, де вже другий день детонує боєкомплект росіян. Відповідне відео опублікував японський OSINT-дослідник Хіденорі Ватанаве.

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Вранці 19 липня у Криму повідомили про прильоти на Старокримському полігоні в районі селища Кіровське неподалік Феодосії.

Почалася детонація боєприпасів ворога. Росіяни провели евакуацію і заявили про нібито удар ракетами Storm Shadow.

Українське командування ніяк не коментувало ситуацію на окупованому півострові. У медіа поширювався фейковий "коментар" начальника української розвідки Кирила Буданова про вибухи.

Місцеві кримські пабліки повідомляють, що вибухи на території полігону продовжуються досі.

На супутникових знімках можна побачити порівняльний вигляд військового об'єкта ворога до та після детонації.

17 липня 2023 року віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони, і пообіцяв збільшити їх виробництво.

Російська влада думає, що зможе відновити Кримський міст за чотири місяці.

Увечері з'явилися супутникові знімки пошкоджень Кримського мосту

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