RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Крим. З'явилися супутникові знімки полігону, де вже другий день вибухають боєприпаси РФ: відео видео

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 12:50
Старокримський полігон після вибухів
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами

У мережі з'явилися супутникові знімки Старокримського полігону у тимчасово окупованому Криму, де вже другий день детонує боєкомплект росіян. Відповідне відео опублікував японський OSINT-дослідник Хіденорі Ватанаве.

Вранці 19 липня у Криму повідомили про прильоти на Старокримському полігоні в районі селища Кіровське неподалік Феодосії.

Почалася детонація боєприпасів ворога. Росіяни провели евакуацію і заявили про нібито удар ракетами Storm Shadow.

Українське командування ніяк не коментувало ситуацію на окупованому півострові. У медіа поширювався фейковий "коментар" начальника української розвідки Кирила Буданова про вибухи.

Місцеві кримські пабліки повідомляють, що вибухи на території полігону продовжуються досі.

На супутникових знімках можна побачити порівняльний вигляд військового об'єкта ворога до та після детонації.

Читайте також: "Це результат вдалої розвідки". Як готували новий удар по мосту у Криму

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнаФеодосіятимчасово окуповані територіїсупутникові знімки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 