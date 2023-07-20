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Крым. Появились спутниковые снимки полигона, который взрывается уже второй день: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 12:50
Старокрымский полигон после взрывов
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В сети появились спутниковые снимки Старокрымского полигона во временно оккупированном Крыму, где уже второй день детонирует боекомплект россиян. Соответствующее видео опубликовал японский OSINT-исследователь Хиденори Ватанаве.

Утром 19 июля в Крыму сообщили о прилетах на Старокрымском полигоне в районе поселка Кировское неподалеку от Феодосии.

Началась детонация боеприпасов врага. Россияне провели эвакуацию и заявили о якобы ударе ракетами Storm Shadow.

Украинское командование никак не комментировало ситуацию на оккупированном полуострове. В медиа распространялся фейковый "комментарий" начальника украинской разведки Кирилла Буданова о взрывах.

Местные крымские паблики сообщают, что взрывы на территории полигона продолжаются до сих пор.

На спутниковых снимках можно увидеть сравнительный вид военного объекта врага до и после детонации.

Читайте также: "Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крыму

Дмитрий Гриниченко
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