В сети появились спутниковые снимки Старокрымского полигона во временно оккупированном Крыму, где уже второй день детонирует боекомплект россиян. Соответствующее видео опубликовал японский OSINT-исследователь Хиденори Ватанаве.

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Утром 19 июля в Крыму сообщили о прилетах на Старокрымском полигоне в районе поселка Кировское неподалеку от Феодосии.

Началась детонация боеприпасов врага. Россияне провели эвакуацию и заявили о якобы ударе ракетами Storm Shadow.

Украинское командование никак не комментировало ситуацию на оккупированном полуострове. В медиа распространялся фейковый "комментарий" начальника украинской разведки Кирилла Буданова о взрывах.

Местные крымские паблики сообщают, что взрывы на территории полигона продолжаются до сих пор.

На спутниковых снимках можно увидеть сравнительный вид военного объекта врага до и после детонации.

17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.

Российские власти думают, что смогут восстановить Крымский мост за четыре месяца.

Вечером появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста.

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