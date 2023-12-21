Сьогодні спалахнула пожежа у корпусі Донецького національного технічного університету, де, ймовірно, могли базуватися російські військові. Про це повідомив Telegram-канал "Новости Донбасса".

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У виданні пишуть про нібито "приліт" у районі третього корпусу, де знаходилася військова катедра, де раніше, як стверджується, базувався російський батальйон "Спарта".

ДОВІДКА. "Батальйон "Спарта" – російське угруповання, яке активно підтримує дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. У листопаді 2017 року підрозділ було названо на честь вбитого ватажка бойовиків Арсена Павлова (він же Моторола). "Батальйон "Спарта" – російське угруповання, яке активно підтримує дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. У листопаді 2017 року підрозділ було названо на честь вбитого ватажка бойовиків Арсена Павлова (він же Моторола).

Фото: Google maps

Корпус знаходиться у центрі Донецька, там спалахнула пожежа. У мережі публікують кадри з димом. Місцеві ЗМІ стверджують, що у будівлі ДонНТУ нібито досі базуються російські окупанти.

Фото: Telegram

Водночас окупанти наразі не коментували ситуацію в місті.

5 грудня 2023 року ССО знищили у тимчасово окупованому Донецьку склад боєприпасів та "Град" окупантів.

15 грудня російські пропагандисти показали фото охопленої вогнем заправки на нафтобазі у Донецьку.

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