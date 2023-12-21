Сегодня вспыхнул пожар в корпусе Донецкого национального технического университета, где, вероятно, могли базироваться российские военные. Об этом сообщил Telegram-канал Новости Донбасса.

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В издании пишут о якобы "прилете" в районе третьего корпуса, где находилась военная кафедра, где раньше, как утверждается, базировался российский батальон "Спарта".

СПРАВКА. "Батальон "Спарта" – российская группировка, которая активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В ноябре 2017 года подразделение было названо в честь убитого главаря боевиков Арсена Павлова (он же Моторола). "Батальон "Спарта" – российская группировка, которая активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В ноябре 2017 года подразделение было названо в честь убитого главаря боевиков Арсена Павлова (он же Моторола).

Фото: Google maps

Корпус находится в центре Донецка, там разгорелся пожар. В сети публикуют кадры с дымом. Местные СМИ утверждают, что в здании ДонНТУ будто бы до сих пор базируются российские оккупанты.

Фото: Telegram

При этом оккупанты пока не комментировали ситуацию в городе.

5 декабря 2023 года ССО уничтожили во временно оккупированном Донецке склад боеприпасов и "Град" оккупантов.

15 декабря российские пропагандисты показали фото охваченной огнем заправки на нефтебазе в Донецке.

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