Могли базироваться оккупанты: в Донецке пылает корпус университета – видео, фото, карта
Сегодня вспыхнул пожар в корпусе Донецкого национального технического университета, где, вероятно, могли базироваться российские военные. Об этом сообщил Telegram-канал Новости Донбасса.
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В издании пишут о якобы "прилете" в районе третьего корпуса, где находилась военная кафедра, где раньше, как утверждается, базировался российский батальон "Спарта".
СПРАВКА."Батальон "Спарта" – российская группировка, которая активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В ноябре 2017 года подразделение было названо в честь убитого главаря боевиков Арсена Павлова (он же Моторола).
Корпус находится в центре Донецка, там разгорелся пожар. В сети публикуют кадры с дымом. Местные СМИ утверждают, что в здании ДонНТУ будто бы до сих пор базируются российские оккупанты.
При этом оккупанты пока не комментировали ситуацию в городе.
- 5 декабря 2023 года ССО уничтожили во временно оккупированном Донецке склад боеприпасов и "Град" оккупантов.
- 15 декабря российские пропагандисты показали фото охваченной огнем заправки на нефтебазе в Донецке.
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