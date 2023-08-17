Український FPV-дрон влучно вдарив по човну окупантів на південному фронті. Відео опублікував громадський діяч Сергій Стерненко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він повідомив, що воїни 126 бригади територіальної оборони уразили росіян на човні біля берега, "після чого у них зникли ознаки життя".

Стерненко зазначив, що дрон було придбано на донати українців, а поставила його бійцям група Ескадрон.

За ранок 17 серпня українські сили знищили два російських гелікоптери Ка-52.

Протягом доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення, росіяни намагались наступати на шести напрямках.

Дивіться також: У армії Росії мінус командний пункт у Соледарі: ЗСУ скинули на нього авіабомбу – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.