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На півдні FPV-дрон знищив човен окупантів, у росіян "зникли ознаки життя" – відео видео

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17.08.2023, 22:09
Відео: Сергій Стерненко
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Український FPV-дрон влучно вдарив по човну окупантів на південному фронті. Відео опублікував громадський діяч Сергій Стерненко.

Він повідомив, що воїни 126 бригади територіальної оборони уразили росіян на човні біля берега, "після чого у них зникли ознаки життя".

Стерненко зазначив, що дрон було придбано на донати українців, а поставила його бійцям група Ескадрон.

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Оксана Житнюк
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