Український FPV-дрон влучно вдарив по човну окупантів на південному фронті. Відео опублікував громадський діяч Сергій Стерненко.
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Він повідомив, що воїни 126 бригади територіальної оборони уразили росіян на човні біля берега, "після чого у них зникли ознаки життя".
Стерненко зазначив, що дрон було придбано на донати українців, а поставила його бійцям група Ескадрон.
- За ранок 17 серпня українські сили знищили два російських гелікоптери Ка-52.
- Протягом доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення, росіяни намагались наступати на шести напрямках.
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